Cetak Intelektual Muslim Berdaya Saing, PP ISNU Gelar Madrasah Kader II di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - PP ISNU Gelar Madrasah Kader II, Perkuat Kapasitas Pimpinan dan Lahirkan Intelektual Muslim Berdaya Saing

Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) sukses menyelenggarakan Madrasah Kader (MK) ISNU II pada 17–19 Juli 2026 di Hotel Gran Alia KKO, Jakarta.

Kegiatan ini menjadi program kaderisasi lanjutan yang dirancang khusus untuk memperkuat kapasitas anggota ISNU di level pimpinan, mulai dari pusat hingga pimpinan wilayah.

Sebagai kawah candradimuka intelektual Nahdliyin, MK ISNU II merupakan sistem pengkaderan yang ditujukan bagi para pimpinan dan kader terpilih.

Berdasarkan Peraturan Organisasi ISNU, peserta yang dinyatakan lulus langsung memperoleh Sertifikat Kader Utama sebagai bentuk pengakuan atas kompetensi dan kelulusan mereka.

Ketua Steering Committee MK ISNU II, Wardi Taufik, mengatakan kegiatan ini diselenggarakan secara eksklusif bagi anggota yang telah memenuhi kriteria dan berada di tingkat kepemimpinan organisasi.

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“Kegiatan ini dilakukan secara khusus, hanya untuk anggota terpilih dan berada di tingkat pimpinan. Alhamdulillah, kegiatan ini selain diikuti oleh sejumlah pengurus harian PP ISNU dan PW ISNU, juga diikuti oleh Ketua Dewan Pembina, Prof Nasaruddin Umar, dan beberapa Dewan Ahli PP ISNU,” ujar pria yang karib disapa Wardi tersebut.

Ia menegaskan, penyelenggaraan Madrasah Kader menjadi bagian dari komitmen PP ISNU dalam memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus membangun kapasitas intelektual kader Nahdlatul Ulama agar mampu berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.