Cetak Kreator Inspiratif, LKBN ANTARA Gelar Bootcamp Content Creator

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama LKBN ANTARA Benny Siga Butar Butar mengatakan perkembangan media digital membutuhkan kreator yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis.

Namun, juga kepedulian sosial serta kesadaran bahwa setiap konten yang memiliki dampak terhadap masyarakat.

Hal itu diungkapkan Benny saat Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA melalui Lembaga Pendidikan ANTARA (LPA) menyelenggarakan Bootcamp Content Creator sebagai upaya membangun generasi muda yang mampu menghasilkan konten digital berkualitas sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Dia menyebut Bootcamp Content Creator yang diselenggarakan ANTARA bersama beberapa mitra ini sebagai upaya untuk membangun generasi muda yang lebih memiliki kemampuan tapi juga kepedulian sosial yang besar.

"Jadi, di sini dilatih untuk mereka mampu dapat memberikan dampak bagi masyarakat secara luas lewat konten kreasi yang mereka hasilkan,” kata Benny saat membuka Bootcamp Content Creator di ANTARA Heritage Center.

Kegiatan yang berlangsung pada 30–31 Juli 2026 di ANTARA Heritage Center, Pasar Baru, Jakarta, menjadi bagian dari komitmen ANTARA dalam memperkuat ekosistem kreator digital yang bertanggung jawab. Program kolaborasi LPA bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BNI, Perum BULOG, dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) ini diikuti oleh 20 peserta berusia 17–20 tahun.

Benny menjelaskan selama dua hari, para peserta mendapatkan pembekalan mengenai teknik produksi konten, mulai dari menentukan sudut pandang (angle), memilih tema, menyusun konsep kreatif, hingga mengembangkan gaya penyampaian sesuai karakter masing-masing.

"Selain penguasaan aspek teknis, peserta juga dibekali literasi media agar memahami pentingnya menghadirkan informasi yang akurat, kredibel, dan bertanggung jawab di tengah derasnya arus informasi digital," jelas Benny.