Cetak Pemimpin Masa Depan, BINUS University Hadirkan Program Doktor Akuntansi

jpnn.com, JAKARTA - BINUS University meluncurkan program doktor terbaru, Doctor of Accounting Science (DAS) pada Sabtu (11/4), di BINUS @Kemanggisan, Kampus Anggrek, Jakarta Barat.

Rektor BINUS University Dr. Nelly, S.Kom., M.M. mengatakan BINUS University berkomitmen menciptakan ekosistem pendidikan yang unggul secara akademik dan mampu memberdayakan masyarakat melalui riset yang berdampak.

“Program Doctor of Accounting Science ini adalah wujud komitmen kami untuk melahirkan pemimpin pemikiran yang mampu menjawab tantangan global,” ungkap Dr. Nelly Sabtu (11/4).

Dia menyampaikan memasuki 45 tahun perjalanan BINUS University di dunia pendidikan, pihaknya terus bertransformasi untuk memastikan setiap program yang dihadirkan tetap relevan, adaptif.

“Dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” ungkap dia.

Sebagai salah satu rangkaian acara, BINUS menghadirkan talkshow bertajuk ‘The Future of Accounting Research and Practice in the Age of AI’ yang mengupas transformasi profesi akuntansi di era kecerdasan buatan, dengan menghadirkan para pakar sebagai narasumber pembicara untuk menyoroti pentingnya adaptasi teknologi dalam praktik dan riset akuntansi modern: Dr. Selvia Vivi Devianti, Prof. Gatot Soepriyanto (Professor in Fraud Examination, BINUS University) dan Prof. Dr. Sani Muhamad Isa (Professor in Data Science BINUS University).

Dekan School of Accounting BINUS University, Prof. Ang Swat Lin Lindawati, S.E., M.Com (Hons)., Ph.D., menyampaikan program tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan akan riset akuntansi yang makin kompleks.

“Berbasis teknologi, dengan fokus pada pengembangan peneliti dan profesional yang mampu mengintegrasikan teori, teknologi, dan praktik bisnis, serta menghasilkan riset yang kuat secara metodologis dan relevan dengan kebutuhan industri global,” jelas Prof Linda.