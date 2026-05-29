JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Cetak Rekor Clean Sheet Bersama Persib, Teja Paku Alam Cerita Reaksi Yoo Jae-hoon

Jumat, 29 Mei 2026 – 06:50 WIB
Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam. Foto: Persib.

jpnn.com - Penjaga gawang Persib Bandung Teja Paku Alam menutup BRI Super League 2025/26 dengan pencapaian luar biasa.

Pemain kelahiran Painan, Sumatera Barat itu resmi mencatatkan diri sebagai kiper dengan jumlah clean sheet terbanyak dalam satu musim kompetisi kasta tertinggi Indonesia.

Catatan tersebut lahir setelah Persib bermain imbang tanpa gol melawan Persijap Jepara pada laga terakhir Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (23/5/2026).

Hasil itu membuat Teja mengoleksi total 18 nirbobol sepanjang musim, melewati rekor lama milik Yoo Jae-hoon yang mencatat 17 clean sheet pada Liga Super Indonesia 2013.

Teja mengaku bersyukur bisa mengukir sejarah baru bersama Persib. Namun, dia menegaskan pencapaian tersebut tidak diraih seorang diri.

"Alhamdulillah saya sangat bersyukur dengan pencapaian ini. Semua juga tidak lepas dari bantuan teman-teman di tim," jelasnya.

Menariknya, momen pecahnya rekor itu turut disaksikan langsung Yoo Jae-hoon yang kini menjabat pelatih kiper Persijap Jepara.

Keduanya sempat bertemu seusai pertandingan. Teja mengatakan mantan kiper Persipura Jayapura itu ikut memberikan ucapan selamat atas pencapaian barunya.

