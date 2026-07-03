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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Cetak Rekor, Cristiano Ronaldo Pemain Tertua yang Mencetak Gol di Fase Gugur Piala Dunia

Jumat, 03 Juli 2026 – 11:15 WIB
Cetak Rekor, Cristiano Ronaldo Pemain Tertua yang Mencetak Gol di Fase Gugur Piala Dunia - JPNN.COM
Cristiano Ronaldo mencetak gol Portugal dari titik penalti pada laga melawan Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - JAKARTA - Megabintang asal Portugal Cristiano Ronaldo kembali mencetak rekor.

CR7, panggilan Cristiano Ronaldo menjadi pemain tertua yang mencetak gol di fase gugur Piala Dunia.

Rekor itu tercipta kala Portugal menekuk Kroasia 2-1 pada 32 besar Piala Dunia 2026 di di Stadion BMO Field, Toronto, Amerika Serikat, Jumat WIB.

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Pada laga itu, Cristiano Ronaldo mencetak satu gol melalui titik putih.

Berdasarkan keterangan FIFA dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta, pemain berusia 41 tahun itu menjadi pencetak gol tertua dalam sejarah babak gugur, mengungguli sahabat dan rekan setimnya, Pepe, yang berusia 39 tahun.

Ronaldo menorehkan rekor tersebut pada penampilan kesembilannya di fase gugur Piala Dunia.

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Penyerang sekaligus kapten Portugal itu mencetak gol melalui eksekusi dari titik putih pada menit ke-68.

Wasit memberikan hadiah penalti kepada Portugal seusai meninjau tayangan asisten wasit video (VAR) akibat pelanggaran pemain Kroasia di kotak terlarang.

Megabintang asal Portugal Cristiano Ronaldo kembali mencetak rekor. Dia menjadi pemain tertua yang mencetak gol di fase gugur Piala Dunia.

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TAGS   Cristiano Ronaldo  Pemain Tertua cetak gol  Piala Dunia  Fase Gugur Piala Dunia  Rekor  Portugal 
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