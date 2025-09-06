Cetak Rekor, Harga Emas Antam Hari Ini 6 September Tembus Rp 2,060 Juta Per Gram

Sabtu, 06 September 2025 – 11:36 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Sabtu 6 September 2025 melonjak.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Sabtu (6/9), harga emas Antam melonjak Rp 18 ribu per gram.

Sebelumnya, harga emas Antam tercatat Rp2.042.000, dan kini menjadi Rp 2.060.000 per gram.

Dengan demikian, kembali mencetak rekor tertinggi apabila dibandingkan pada Kamis (4/9) yang menyentuh Rp 2.044.000 per gram.

Sementara, harga jual kembali (buyback) emas batangan turut meroket menjadi Rp 1.907.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.