Cetak Rekor! Obell Sahroni Satu-satunya Drifter Peraih Double Winner di 2025

jpnn.com - Drifter muda Ahmad Rofbell Ardante Sahroni (Obell Sahroni) menutup musim 2025 dengan pencapaian bersejarah. Dia menjadi satu-satunya drifter yang berhasil menggabungkan gelar Juara Umum Indonesian Drift Series (IDS) dan Juara Nasional Kejurnas Passion Drift di tahun 2025 ini.

Turun di kelas Pro 2 pada ajang IDS 2025 yang terdiri dari 5 seri, Obell selalu masuk final, meraih 3 kali Top Qualifier, dan mengumpulkan 520 poin, jauh di atas Farrel (443 poin).

Sementara, di Kejurnas Passion Drift Challenge, Obell mencatat win rate 100%, menyapu bersih 3 seri dengan dua kali Top Qualifier dengan total 334 poin.

Musim ini Obell memulai balapan dengan BMW E36, sebelum beralih ke Subaru BRZ V8 di seri-seri akhir. Bagi Obell, kunci dari konsistensi performanya ialah dukungan semua pihak, khususnya dari ayahnya, yaitu Ahmad Sahroni yang diketahui juga merupakan penghobi balap dan otomotif.

"Lagi-lagi aku ucapkan banyak terima kasih untuk orang tua, khususnya papiku yang juga pecinta otomotif, keluarga, coach, manager, tim mekanik, sponsor, pendukung, dan semua pihak-pihak yang selalu membersamai aku selama ini," kata Obell dalam keterangannya (25/11).

"Bagiku, itu kepercayaan yang tak ternilai. Jadi, bisa sampai titik sini rasanya benar-benar bersyukur banget," lanjutnya.

Walakin, Obell menyebut dirinya dan tim tidak akan berpuas diri dan memilih untuk fokus mempersiapkan diri menghadapi kompetisi-kompetisi berikutnya.