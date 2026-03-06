Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Cetak Rekor, TASPEN Telah Menyalurkan 97 Persen THR Pensiun 2026

Jumat, 06 Maret 2026 – 21:25 WIB
Cetak Rekor, TASPEN Telah Menyalurkan 97 Persen THR Pensiun 2026 - JPNN.COM
Komisaris Utama TASPEN Fary Djemy Franscis melakukan inspeksi langsung ke TASPEN Kantor Cabang Medan dan Kantor Pos Medan sebagai mitra bayar untuk memastikan pelayanan berjalan optimal. Foto: Dokumentasi Taspen

jpnn.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) mencatat rekor baru dalam pelayanan kepada pensiunan.

Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 berhasil disalurkan lebih cepat dari ketentuan pemerintah, yakni dengan 97 persen penerima dari 3,2 juta pensiunan telah berhasil disalurkan.

Percepatan ini didukung transformasi digital layanan TASPEN, yang memangkas proses administrasi dari 3 hari menjadi hanya 1 hari.

Baca Juga:

Untuk memastikan pelayanan berjalan optimal, Komisaris Utama TASPEN Fary Djemy Francis melakukan inspeksi langsung ke TASPEN Kantor Cabang Medan dan Kantor Pos Medan sebagai mitra bayar.

Kunjungan tersebut bertujuan memastikan proses pencairan berjalan lancar sekaligus mendengar secara langsung pengalaman para pensiunan dalam menerima manfaat.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen TASPEN dalam memastikan penyaluran THR dilakukan secara aman dan akurat sesuai prinsip 5T, yaitu Tepat Orang, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Tempat, dan Tepat Administrasi.

Baca Juga:

Komisaris Utama TASPEN Fary Djemy Franscis mengatakan arahan Presiden Prabowo Subianto sangat jelas bahwa tidak boleh ada keterlambatan pembayaran THR, karena hal ini menyangkut kebutuhan masyarakat.

Dia menegaskan TASPEN berkomitmen memastikan hak para pensiunan terpenuhi secara cepat dan tepat.

TASPEN mencetak rekor dengan berhasil menyalurkan THR 2026 lebih cepat dari ketentuan pemerintah, yakni mencapai 97 persen penerima

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Taspen  tunjangan hari raya  THR Pensiun 2026  THR  Pensiun  Rekor  Lebaran  Idulfitri 
BERITA TASPEN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp