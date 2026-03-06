Cetak Rekor, TASPEN Telah Menyalurkan 97 Persen THR Pensiun 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) mencatat rekor baru dalam pelayanan kepada pensiunan.

Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 berhasil disalurkan lebih cepat dari ketentuan pemerintah, yakni dengan 97 persen penerima dari 3,2 juta pensiunan telah berhasil disalurkan.

Percepatan ini didukung transformasi digital layanan TASPEN, yang memangkas proses administrasi dari 3 hari menjadi hanya 1 hari.

Untuk memastikan pelayanan berjalan optimal, Komisaris Utama TASPEN Fary Djemy Francis melakukan inspeksi langsung ke TASPEN Kantor Cabang Medan dan Kantor Pos Medan sebagai mitra bayar.

Kunjungan tersebut bertujuan memastikan proses pencairan berjalan lancar sekaligus mendengar secara langsung pengalaman para pensiunan dalam menerima manfaat.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen TASPEN dalam memastikan penyaluran THR dilakukan secara aman dan akurat sesuai prinsip 5T, yaitu Tepat Orang, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Tempat, dan Tepat Administrasi.

Komisaris Utama TASPEN Fary Djemy Franscis mengatakan arahan Presiden Prabowo Subianto sangat jelas bahwa tidak boleh ada keterlambatan pembayaran THR, karena hal ini menyangkut kebutuhan masyarakat.

Dia menegaskan TASPEN berkomitmen memastikan hak para pensiunan terpenuhi secara cepat dan tepat.