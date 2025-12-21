Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga

Cetak Sejarah! Atlet Triathlon DKI Jakarta Raih Medali Emas Pertama di SEA Games 2025

Minggu, 21 Desember 2025 – 12:38 WIB
Atlet-atlet Federasi Triathlon Indonesia (FTI) DKI Jakarta berhasil mengukir sejarah baru di ajang 33rd SEA Games Thailand 2025. Foto dok. FTI

jpnn.com - Prestasi membanggakan datang dari dunia olahraga tanah air. Atlet-atlet Federasi Triathlon Indonesia (FTI) DKI Jakarta berhasil mengukir sejarah baru di ajang 33rd SEA Games Thailand 2025. 

Hal ini menjadi catatan sejarah karena untuk pertama kalinya, atlet Triathlon asal Jakarta sukses mempersembahkan medali emas di pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara tersebut.

"Capaian ini menjadi bukti nyata keberhasilan transformasi organisasi dan pembinaan atlet yang berkelanjutan di bawah naungan FTI DKI Jakarta," kata Ketua Umum FTI DKI Jakarta, Michelle Surjaputra, Minggu (21/12).

Pada ajang kali ini, para atlet DKI Jakarta tampil dominan dan kompetitif di berbagai nomor. Salah satunya diraih atlet Alias Praji yang menjadi bintang lapangan dengan raihan prestasi gemilang, yaitu Medali Emas nomor Mixed Duathlon Relay.

Disusul Aloysius Reckyardo Mardian yang memberikan kontribusi signifikan dengan meraih Medali Perak nomor Mixed Triathlon Relay.

"Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Jakarta, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di peta persaingan triathlon regional," ujarnya.

Prestasi ini menjadi catatan positif kepemimpinan Ketua Umum FTI DKI Jakarta, Michelle Surjaputra. Meski baru memimpin kurang dari satu tahun, Michelle dinilai berhasil membawa perubahan signifikan dalam tata kelola organisasi dan sistem pembinaan atlet.

“Prestasi ini adalah hasil kerja kolektif. Kami berhasil membangun fondasi yang kuat, mulai dari penataan organisasi hingga menghadirkan ruang kompetisi melalui berbagai event di Jakarta,” ungkapnya.

Atlet Triathlon DKI Jakarta mencatat sejarah setelah berhasil meraih medali emas pertama di SEA Games 2025 Thailand.

