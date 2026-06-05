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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Cetak Sejarah, Timnas Indonesia Tumbangkan Oman 3-0 Setelah Menanti 38 Tahun

Jumat, 05 Juni 2026 – 22:38 WIB
Cetak Sejarah, Timnas Indonesia Tumbangkan Oman 3-0 Setelah Menanti 38 Tahun - JPNN.COM
Pesepak bola Timnas Indonesia Dony Tri Pamungkas (kiri) berebut bola dengan pesepak bola Timnas Oman Hussain Said Alshahri (kanan) saat FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (5/6/2026). Indonesia menang atas Oman dengan skor akhir 3-0. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/agr

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia mengulang memori manis tahun 1988 setelah kembali menumbangkan Oman 3-0 pada laga persahabatan resmi FIFA di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat.

Tiga gol kemenangan yang dicetak Justin Hubner, Ole Romeny, dan Ragnar Oratmangoen sukses menyudahi penantian 38 tahun Skuad Garuda untuk mengalahkan Oman.

Terakhir kali Indonesia berhasil mengalahkan Oman terjadi pada 18 Januari 1988 dengan skor 3-0 pada ajang King's Cup di Thailand.

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Selanjutnya Indonesia akan kembali melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Timnas Mozambik di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (9/6) pukul 20.00 WIB.

Indonesia mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu ketika laga dimulai dan sempat memberikan ancaman melalui sundulan Nathan Tjoe-A-On yang dapat dihalau lini pertahanan Oman.

Pasukan Garuda berhasil unggul terlebih dahulu pada menit 13 setelah umpan tendangan bebas Nathan dapat disambut sundulan Justin Hubner sehingga skor berubah menjadi 1-0.

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Indonesia dapat menggandakan keunggulannya menjadi 2-0 berkat gol Ole Romeny yang berhasil melewati lini pertahanan Oman pada menit 27.

Oman sempat memiliki peluang untuk setidaknya menyamakan kedudukan setelah mendapatkan hadiah tendangan penalti sebab Hubner melakukan pelanggaran di kotak terlarang.

Tiga gol kemenangan yang dicetak Justin Hubner, Ole Romeny, dan Ragnar Oratmangoen sukses menyudahi penantian 38 tahun Skuad Garuda untuk mengalahkan Oman.

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TAGS   Timnas Indonesia vs Oman  Timnas Indonesia  FIFA Matchday 
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