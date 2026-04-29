Cetak Wirausaha Muda, J&T Express Luncurkan JT Connect Preneur Goes to Campus

Rabu, 29 April 2026 – 15:10 WIB
(Ki-Ka) Brand Manager J&T Express Herline Septia dan CEO HMNS Perfume Rizky Arief dalam acara Press Launching J&T Connect Preneur Goes to Campus yang diselenggarakan di kawasan Jakarta Selatan pada Selasa (28/4). Foto: Dokumentasi J&T Express

jpnn.com, JAKARTA - J&T Express meluncurkan J&T Connect Preneur Goes to Campus, program yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan membangun bisnis secara nyata di era digital.

Tidak hanya menghadirkan sesi interaktif seputar kewirausahaan, program ini juga menyediakan mentoring intensif hingga akses permodalan.

Program ini akan diselenggarakan di lima kota, yakni Medan, Malang, Bandung, Bogor, dan Jakarta.

Brand Manager J&T Express Herline Septia mengungkapkan program ini dirancang tidak hanya sebagai ruang belajar, tetapi juga sebagai ekosistem yang memberikan akses nyata bagi mahasiswa untuk membangun dan mengembangkan bisnis.

“Melalui dua sub program utama, yaitu Campus Talk Show dan kompetisi inkubasi J&T Super Seller, kami menghadirkan dukungan yang komprehensif, mulai dari insight, mentoring, hingga permodalan langsung, agar mahasiswa dapat mengembangkan bisnisnya
secara lebih unggul dan berdaya saing,” ujar Herline dalam keterangannya, Rabu (29/4).

Hadirkan Campus Talk Show di Lima Kampus, J&T Express Beri Inspirasi Bisnis Bagi Mahasiswa

Pada rangkaian program pertama, J&T Express menghadirkan J&T Connect Preneur Campus Talk Show sebagai forum interaktif bagi mahasiswa dan praktisi untuk berbagi wawasan kewirausahaan.

Dalam sub-program ini, J&T Express kembali menggandeng CEO HMNS Perfume Rizky Arief sebagai pembicara utama.

J&T Express menyiapkan generasi wirausaha muda lewat program edukasi hingga pendanaan dengan meluncurkan JT Connect Preneur Goes to Campus

TAGS   J&T Express  JT Connect Preneur Goes to Campus  wirausahawan muda  digital  edukasi  pendanaan  Mahasiswa 
