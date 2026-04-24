JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Cetak Wirausahawan Baru, PalmCo Bekali Puluhan Pemuda Sumatra Skill Barista

Jumat, 24 April 2026 – 20:45 WIB
PalmCo menggandeng Pekanbaru Hospitality Institute menggelar pelatihan kompetensi barista bagi 50 pemuda yang Sumatra. Foto: dok PalmCo

jpnn.com, JAKARTA - Holding Perkebunan PTPN III (Persero) melalui melalui entitas PTPN IV PalmCo menggandeng Pekanbaru Hospitality Institute menggelar pelatihan kompetensi barista bagi 50 pemuda yang Sumatra.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa menyampaikan program pemberdayaan tersebut bertujuan membekali generasi muda dengan keterampilan praktis agar memiliki daya saing untuk masuk ke dunia kerja atau merintis usaha mandiri.

Menurut dia, inisiatif pemberdayaan ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga untuk memicu dampak ekonomi berganda (multiplier effect) di masyarakat.

"Kami berharap pelatihan ini tidak berhenti pada peningkatan skill satu orang saja," ujar Jatmiko.

Region Head PTPN IV Regional III, Bambang Budi Santoso, memaparkan industri gaya hidup dan pelayanan menjanjikan peluang karier yang luas.

“Hari ini kami ingin mendorong lahirnya generasi muda yang mandiri, terampil, dan memiliki daya saing. Industri kopi dan hospitality saat ini berkembang sangat pesat dan membuka peluang besar bagi anak-anak muda untuk berkarir maupun berwirausaha,” kata Pria Lulusan Universitas Riau itu.

Inisiatif peningkatan kapasitas SDM ini mendapat sambutan positif dari pemerintah daerah. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Bambang Rusdianto, menyebut sinergi antara korporasi dan institusi pelatihan ini sejalan dengan agenda pemerintah dalam meningkatkan kualitas angkatan kerja.

“Program seperti ini sangat penting karena memberikan keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Kami berharap peserta dapat memanfaatkan pelatihan ini dengan maksimal sehingga mampu bersaing dan bahkan menciptakan lapangan kerja baru,” tutur Bambang.

