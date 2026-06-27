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JPNN.com - Otomotif - Motor

CFMoto 250 Dual ABS: Motor Enduro Rp 48,8 Juta

Sabtu, 27 Juni 2026 – 09:20 WIB
CFMoto 250 Dual ABS: Motor Enduro Rp 48,8 Juta - JPNN.COM
CFMoto 250 Dual. Foto: cfmoto

jpnn.com, JAKARTA - CFMoto memperluas lini motor petualangnya dengan menghadirkan 250 Dual ABS.

Sebuah dirtbike enduro bermesin 259 cc yang mengusung konsep ringan, sederhana, sekaligus ramah di kantong.

Motor menyasar pengendara yang gemar menjelajah jalur tanah, tetapi tetap membutuhkan kendaraan nyaman harian.

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Mengusung filosofi less is more, CFMoto 250 Dual lebih mengedepankan kepraktisan ketimbang mengejar performa tinggi.

Karakternya cocok melibas jalur off-road teknis, tanjakan hingga melintasi sungai, meski bukan pilihan ideal untuk turing jarak jauh atau melaju kencang di jalan tol.

Di balik bodinya, tertanam mesin satu silinder 259 cc berpendingin cairan dengan konfigurasi 4-katup OHC dan sistem injeksi bahan bakar.

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Mesin tersebut menghasilkan tenaga 24,5 dk dan torsi 22,5 Nm yang disalurkan melalui transmisi manual enam percepatan. 

Kecepatan puncaknya diklaim mencapai 120 km/jam.

CFMoto memperluas lini motor petualangnya dengan menghadirkan 250 Dual ABS. Harga Rp 48,8 juta

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TAGS   CFMoto  CFMoto 250 Dual  harga motor CFMoto  harga CFMoto 250 Dual 
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