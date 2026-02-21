Close Banner Apps JPNN.com
CFMoto Papio Racer 2026 Bergaya Moto2, Harga Rp 38 Jutaan

Sabtu, 21 Februari 2026 – 06:10 WIB
CFMoto Papio Racer 2026. Foto: cfmoto

jpnn.com - CFMoto kembali menarik perhatian pencinta motor mini lewat peluncuran CFMoto Papio Racer 2026.

Model terbaru diperkenalkan di Malaysia dengan pendekatan desain yang jauh lebih berani dibanding lini Papio sebelumnya.

Lebih dekat ke aura motor balap sungguhan, meski dalam ukuran ringkas.

Sekilas melihatnya saja sudah cukup memberi kesan berbeda. Fairing penuh membuat tampilannya menyerupai motor Moto2 versi mini.

Lampu depan ganda berbentuk bulat menghadirkan sentuhan retro yang unik.

Kombinasi itu menciptakan karakter visual yang jarang ditemui di kelas motor kecil, sekaligus memberi identitas kuat di jalan.

CFMoto juga menyediakan tiga pilihan warna: Champion Blue, Clay Yellow, dan Nebula White.

Varian Champion Blue menjadi yang paling mencolok, karena menghadirkan nuansa livery balap pabrikan yang terasa autentik, memperkuat konsep mini racer yang diusung.

