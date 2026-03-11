CFX Hadirkan Laporan Data Industri Aset Kripto Mendukung Transparansi Informasi

jpnn.com - PT Central Finansial X (CFX) sebagai pionir bursa aset kripto berizin di Indonesia, merilis laporan "Perkembangan Data Industri Aset Kripto" guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan akan rujukan informasi pasar.

Langkah ini merespons dinamika perdagangan aset kripto di Indonesia yang terus berkembang pesat menuntut hadirnya informasi yang terpercaya dan terverifikasi.

Laporan yang akan dipublikasikan setiap bulan ini memuat rangkuman aktivitas transaksi secara menyeluruh yang terjadi di dalam ekosistem Bursa Kripto CFX.

Data yang disajikan mencakup metrik dari pasar spot maupun pasar derivatif, seperti volume perdagangan, frekuensi transaksi, hingga jumlah konsumen aktif bulanan.

Guna memastikan aksesibilitas informasi yang luas, data tersebut didistribusikan melalui situs web resmi dan kanal media sosial.

Direktur Utama Bursa Kripto CFX Subani menyampaikan bahwa penerbitan data industri ini merupakan wujud tanggung jawab Bursa Kripto CFX dalam menghadirkan ekosistem aset kripto yang berintegritas dan berkualitas.

Publikasi ini menjadi bagian dari implementasi pilar utama bursa untuk mengedepankan transparansi data dan ketersediaan data bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan.

"Sebagai bursa kripto, kami selalu berkomitmen untuk menjaga kualitas ekosistem aset kripto melalui ketersediaan data transaksi yang valid dan transparan. Kami berharap data-data tersebut dapat rujukan yang objektif bagi masyarakat maupun konsumen dalam melihat kondisi pasar dan sebelum mengambil keputusan transaksi," kata Subani.