Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Food

Cha Co Hadirkan Minuman Teh Sehat Bernuansa Rempah di Jakarta

Kamis, 23 Oktober 2025 – 03:03 WIB
Cha Co Hadirkan Minuman Teh Sehat Bernuansa Rempah di Jakarta - JPNN.COM
Antrean pengunjung saat pembukaan gerai pertama Cha Co di Mal Taman Anggrek, Jakarta Barat. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Merek minuman teh, Cha Co membuka gerai utama di Mal Taman Anggrek, Jakarta Barat.

Bersamaan dengan pembukaan gerai, Cha Co memperkenalkan minuman teh sehat berbahan alami, seperti rempah, jahe, dan gula aren.

Merek yang berakar dari Perkebunan Teh Pagilaran ini, berupaya menggabungkan warisan teh Indonesia dengan inovasi minuman modern.

Baca Juga:

CEO Cha Co, Myra Suraryo mengungkapkan tantangan dalam mengembangkan rasa unik dan rencana ekspansi ke berbagai daerah di Indonesia.

Dia menjelaskan tantangan utama dalam menciptakan minuman ini, terletak pada upaya mempertahankan kelezatan tanpa menghilangkan rasa asli teh.

"Tantangannya adalah bagaimana menciptakan minuman yang lezat dan bisa dinikmati oleh semua generasi, dari anak-anak hingga orang tua, tanpa merusak rasa asli tehnya," kata Myra Suraryo, baru-baru ini.

Baca Juga:

Proses pengembangan itu memakan waktu hampir dua tahun, dengan pengujian resep yang dilakukan secara terus-menerus.

Selanjutnya melalui acara pop-up market untuk mendapatkan masukan langsung dari konsumen.

Merek Cha Co menghadirkan minuman teh sehat bernuansa rempah di kawasan Jakarta Barat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Cha Co  Teh  minuman teh  teh sehat 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp