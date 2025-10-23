Cha Co Hadirkan Minuman Teh Sehat Bernuansa Rempah di Jakarta

Kamis, 23 Oktober 2025 – 03:03 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Merek minuman teh, Cha Co membuka gerai utama di Mal Taman Anggrek, Jakarta Barat.

Bersamaan dengan pembukaan gerai, Cha Co memperkenalkan minuman teh sehat berbahan alami, seperti rempah, jahe, dan gula aren.

Merek yang berakar dari Perkebunan Teh Pagilaran ini, berupaya menggabungkan warisan teh Indonesia dengan inovasi minuman modern.

CEO Cha Co, Myra Suraryo mengungkapkan tantangan dalam mengembangkan rasa unik dan rencana ekspansi ke berbagai daerah di Indonesia.

Dia menjelaskan tantangan utama dalam menciptakan minuman ini, terletak pada upaya mempertahankan kelezatan tanpa menghilangkan rasa asli teh.

"Tantangannya adalah bagaimana menciptakan minuman yang lezat dan bisa dinikmati oleh semua generasi, dari anak-anak hingga orang tua, tanpa merusak rasa asli tehnya," kata Myra Suraryo, baru-baru ini.

Proses pengembangan itu memakan waktu hampir dua tahun, dengan pengujian resep yang dilakukan secara terus-menerus.

Selanjutnya melalui acara pop-up market untuk mendapatkan masukan langsung dari konsumen.