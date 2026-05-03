JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Chandra Asri Boyong Tiga Penghargaan Global CSR dan ESG Summit

Minggu, 03 Mei 2026 – 22:50 WIB
Chandra Asri memboyong tiga penghargaan dalam ajang Global CSR dan ESG Summit di Bangkok. Foto dokumentasi Chandra Asri

jpnn.com, JAKARTA - PT Chandra Asri Pacific Tbk atau Chandra Asri Group mencatatkan prestasi internasional melalui keberhasilannya meraih tiga penghargaan dalam ajang Global CSR & ESG Summit & Awards 2026 yang digelar di Bangkok, Thailand. 

Di ajang tersebut, Chandra Asri Group memperoleh penghargaan Best Environment Excellence kategori Gold, Best Community Programme kategori Silver, serta CSR and ESG Leadership Award kategori Gold. 

"Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan global atas konsistensi perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis berkelanjutan yang berorientasi pada lingkungan, masyarakat, dan tata kelola perusahaan," kata Direktur Legal, Hubungan Eksternal dan Ekonomi Sirkular Chandra Asri Group, Edi Rivai, Minggu (3/5).

Melalui kerangka kerja R.E.S.P.O.N.S.I.B.L.E., Chandra Asri Group dinilai mampu mengintegrasikan prinsip environmental, social, and governance atau ESG secara menyeluruh ke dalam aktivitas bisnisnya.

Pendekatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan lingkungan, program sosial, pendidikan, pemberdayaan perempuan, praktik ketenagakerjaan, inovasi, hingga pelaporan keberlanjutan.

Pada kategori lingkungan, Chandra Asri Group meraih Best Environmental Excellence kategori Gold melalui pengembangan teknologi pirolisis di fasilitas pengolahan sampah berbasis komunitas IPST ASARI.

Inisiatif ini mengolah sampah plastik menjadi plastic pyrolysis oil yang kemudian dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif bernama PLUSRI atau Pyrolysis Oil from IPST ASARI.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam mendorong penerapan ekonomi sirkular di tingkat lokal.

TAGS   Penghargaan  Global CSR dan ESG Summit  Chandra Asri  Chandra Asri Group 
