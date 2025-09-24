Chandra Asri Group dan Aster Dapat Penghargaan dari Ecolab

jpnn.com, JAKARTA - Ecolab Inc., pemimpin global di bidang solusi keberlanjutan untuk air, kebersihan, dan pencegahan infeksi, telah mengakui Grup Chandra Asri atas kepemimpinan dan prestasinya yang luar biasa dalam konservasi air dan optimasi energi dalam operasionalnya di Indonesia dan Singapura.

Penghargaan ini merupakan bagian dari Ecolab Southeast Asia Impact Award, menyoroti dampak luar biasa dan komitmen dari Grup Chandra Asri.

Penghargaan ini menegaskan keberhasilan Grup Chandra Asri dalam melakukan penghematan lebih dari 2 juta meter kubik air serta menghadirkan efisiensi energi yang terukur melalui solusi inovatif dan kolaborasi jangka panjang bersama Ecolab.

Pencapaian ini menempatkan Grup Chandra Asri sebagai salah satu pemimpin industri di tingkat regional yang mendorong sirkularitas air dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam pertemuan tingkat tinggi di Singapura antara Christophe Beck, Ecolab Global Chairman and CEO, dan Erwin Ciputra, President Director and CEO of Chandra Asri Group and Aster.

“Chandra Asri Group and Aster memberikan contoh nyata bagaimana inovasi, kemitraan, dan tujuan bersama dapat menghadirkan dampak berkelanjutan bagi bisnis maupun lingkungan. Komitmen terhadap sirkularitas air dan efisiensi energi mencerminkan langkah tegas yang dibutuhkan untuk membangun masa depan yang lebih tangguh di Asia Tenggara. Bersama-sama, kami membuktikan bahwa keunggulan operasional, pertumbuhan bisnis, dan kemajuan lingkungan dapat berjalan beriringan,” kata Christophe Beck, Ecolab Global Chairman and CEO.

Erwin Ciputra, President Director and CEO of Chandra Asri Group and Aster menyampaikan keberlanjutan merupakan inti dari transformasi dan perjalanan pertumbuhan Chandra Asri Group.

"Kemitraan kami dengan Ecolab berperan penting dalam mendorong sirkularitas air dan efisiensi sumber daya. Seiring ekspansi kami di Asia Tenggara, kami berharap kolaborasi ini semakin dalam untuk menghadirkan solusi yang tidak hanya memperkuat operasi kami, tetapi juga berkontribusi pada masa depan yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Ecolab telah menjadi mitra penting dalam meningkatkan keselamatan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mengurangi jejak lingkungan kami,” katanya.