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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Changan Buka Pemesanan Awal Deepal S05, Hanya 500 Unit

Selasa, 30 Juni 2026 – 16:30 WIB
Changan Buka Pemesanan Awal Deepal S05, Hanya 500 Unit - JPNN.COM
Peluncuran Changan Deepal S05 di Jakarta. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Changan Indonesia resmi membuka pemesanan awal (pre-book) untuk SUV elektrifikasi terbarunya, Deepal S05.

Menariknya, mobil ditawarkan dalam dua pilihan teknologi, yakni Battery Electric Vehicle (BEV) dan Range Extended Electric Vehicle (REEV).

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Changan memperluas lini kendaraan elektrifikasi di Indonesia.

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CEO Changan Indonesia Setiawan Surya mengatakan Indonesia menjadi salah satu pasar penting dalam ekspansi global perusahaan.

"Kehadiran dua varian Deepal S05 dengan teknologi berbeda menunjukkan komitmen kami menghadirkan solusi elektrifikasi yang lebih beragam bagi masyarakat Indonesia," ujar Setiawan, Selasa (30/6).

Deepal S05 menjadi SUV pertama di Indonesia yang tersedia dalam pilihan BEV maupun REEV.

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Teknologi REEV memadukan motor listrik sebagai penggerak utama dengan mesin bensin 1.500 cc, yang hanya berfungsi sebagai generator untuk mengisi daya baterai.

Konsep tersebut memungkinkan mobil tetap menawarkan sensasi berkendara layaknya kendaraan listrik, tetapi dengan jarak tempuh yang lebih panjang tanpa terlalu bergantung pada ketersediaan stasiun pengisian daya.

Changan Indonesia resmi membuka pemesanan awal (pre-book) untuk SUV elektrifikasi terbarunya, Deepal S05.

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TAGS   Changan Deepal S05  spesifikasi Changan Deepal S05  Changan  Deepal S05 REEV  Deepal S05 EV 
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