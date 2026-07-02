Changan Gelar Pop-up Exhibition Deepal S05 di 3 Lokasi Pusat Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Changan Indonesia mulai memperkenalkan lebih dekat SUV elektrifikasi terbarunya, Deepal S05, melalui Pop-up Exhibition di tiga pusat Jakarta.

Pameran menjadi kesempatan bagi masyarakat melihat langsung Deepal S05 yang akan segera meluncur di Indonesia.

Menariknya, SUV tersebut hadir dalam dua pilihan teknologi, yakni Battery Electric Vehicle (BEV) dan Range-Extended Electric Vehicle (REEV).

CEO Changan Indonesia Setiawan Surya mengatakan kehadiran dua varian itu memberikan keleluasaan bagi calon pelanggan memilih teknologi yang paling sesuai dengan pola mobilitas mereka.

Sebelumnya, Deepal S05 telah diperkenalkan pada April 2026 sebagai SUV REEV pertama yang dipasarkan di Indonesia.

Dengan baterai dan tangki bahan bakar terisi penuh, kendaraan itu diklaim mampu menempuh jarak lebih dari 1.100 kilometer, sekaligus menawarkan efisiensi serta emisi yang lebih rendah dibanding mobil konvensional.

Pop-up Exhibition Deepal S05 berlangsung di One Satrio, Kuningan, dan Gafoy Mal Kelapa Gading hingga 12 Juli 2026.

Sementara itu, pameran di Grand Indonesia akan berlangsung sampai 19 Juli 2026.