JPNN.com - Otomotif - Mobil

Changan Merilis SUV Terbaru UNI-T: Bisa Minum Campuran Etanol dan Bensin

Senin, 30 Maret 2026 – 20:12 WIB
Changan UNI-T. Foto: changan

jpnn.com - Kolaborasi antara Changan Automobile dan CAOA memasuki fase baru. Keduanya meluncurkan SUV Changan UNI-T produksi lokal, sekaligus meresmikan fasilitas manufaktur berteknologi tinggi di Anápolis, Brasil.

Peresmian itu menegaskan agenda industrialisasi khususnya di sektor otomotif berbasis teknologi dan energi ramah lingkungan.

UNI-T menjadi simbol nyata dari sinergi lintas negara. Dikembangkan selama tiga tahun oleh lebih dari 200 insinyur dari Tiongkok dan Brasil.

SUV mengusung mesin 1.5L Turbo GDi BlueCore Flex. Teknologi memungkinkan kendaraan beroperasi fleksibel dengan campuran etanol dan bensin.

Tak hanya itu, mobil juga telah diuji sejauh 200.000 km di berbagai kondisi iklim lokal.

Hasilnya ialah kendaraan yang diklaim mampu menjawab kebutuhan pengguna mulai dari efisiensi hingga ketahanan.

Fitur seperti perintah suara dan kokpit digital terhubung turut memperkuat pendekatan lokalisasi.

“Bagi Changan, Brasil bukan sekedar pasar, tetapi merupakan bagian dari komitmen jangka panjang kami untuk membangun masa depan industri otomotif yang berkelanjutan,” ujar Chairman of China Changan Automobile Group Zhu Huarong dalam keterangan reaminya, Senin (30/3).

