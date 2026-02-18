Changan Pamer Teknologi Baterai Sodium Generasi Baru, Mulai Diuji Coba

jpnn.com, JAKARTA - Pelan tapi pasti, persaingan teknologi baterai mobil listrik memasuki babak baru. Changan Automobile merilis strategi global baterai sodium-ion.

Peluncuran dilakukan di acara bertajuk “SDA Intelligence Update & Global Launch of Sodium-Ion Battery Strategy” di Yakeshi, Inner Mongolia.

Momentum tersebut sekaligus menandai dimulainya Global Testing Season 2026.

Chief Brand Officer Changan, Tan Benhong, menegaskan bahwa perusahaan akan segera menghadirkan berbagai model kendaraan dengan baterai sodium-ion di beberapa merek.

Strategi tersebut disebut sebagai era “dua bintang utama: sodium–lithium”, yang menggabungkan dua teknologi baterai untuk kebutuhan berbeda.

Keunggulan utama baterai sodium-ion terletak pada performanya di suhu ekstrem.

Dalam pengujian hingga di bawah minus 40 derajat Celsius, sistem baterai tetap mampu melakukan pengosongan daya secara stabil.

Dari sisi keamanan, Changan bekerja sama dengan raksasa baterai CATL melakukan uji penyalahgunaan ekstrem seperti penghancuran multi-sumbu hingga penetrasi bor, dengan hasil tanpa asap, api, maupun ledakan.