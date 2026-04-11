Charity Padel Tournament Gabungkan Gaya Hidup Sehat dan Aksi Sosial

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bersama komunitas padel menghadirkan kegiatan olahraga bertajuk Charity Padel Tournament sebagai bagian dari tren gaya hidup sehat yang dipadukan dengan aksi sosial.

Kegiatan ini digelar di Smash Padel pada Sabtu (11/4/2026) dan diikuti berbagai komunitas padel dari sejumlah wilayah.

Turnamen tersebut menjadi ruang interaksi sosial sekaligus ajang berbagi, di mana hasil kompetisi sepenuhnya dialokasikan untuk program kemanusiaan.

Komunitas yang terlibat antara lain All in One Indonesia, Asosiasi Padel, serta Smash Padel sebagai tuan rumah penyelenggara.

Dalam turnamen ini, hadiah sebesar Rp5 juta untuk juara pertama dan Rp2,5 juta untuk juara kedua disalurkan untuk mendukung penanganan bencana di Sumatra.

Wakil Ketua Baznas Zainut Tauhid Sa’adi, menilai kegiatan ini mencerminkan perpaduan nilai olahraga dengan kepedulian sosial.

“Padel adalah olahraga yang mengandalkan kerja sama tim, komunikasi, dan kegembiraan. Nilai-nilai inilah yang ingin kita bawa ke dalam aksi sosial kita hari ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini menunjukkan bahwa aktivitas olahraga dapat menjadi sarana efektif untuk mendorong solidaritas dan kepedulian terhadap sesama.