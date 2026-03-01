Charles Honoris Ajak Warga Cengkareng Awasi Distribusi Makan Bergizi Gratis

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menggelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi warga di Jalan Jaya Raya, Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Minggu (1/3).

Kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman masyarakat mengenai mekanisme dan manfaat jangka panjang dari program nasional tersebut.

Charles mengatakan sosialisasi itu bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tujuan, mekanisme pelaksanaan, serta manfaat program MBG.

“Kualitas gizi masyarakat menjadi fondasi penting dalam pembangunan bangsa. Bangsa yang besar harus ditopang oleh sumber daya manusia yang sehat dan memiliki kondisi gizi yang baik sejak usia dini,” kata Charles dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Ia menekankan DPR RI berkomitmen mengawal pelaksanaan program agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung lahirnya generasi muda Indonesia yang sehat dan berkualitas.

“Pemenuhan gizi yang optimal tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kemampuan belajar dan produktivitas generasi penerus di masa depan,” ucapnya.

Charles juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung sekaligus mengawasi pelaksanaan program di lapangan.

Partisipasi warga dinilai penting untuk memberikan masukan, menyampaikan aspirasi, hingga melaporkan kendala yang mungkin terjadi agar program terus diperbaiki dan disempurnakan.