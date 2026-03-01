Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Charles Honoris Ajak Warga Cengkareng Awasi Distribusi Makan Bergizi Gratis

Minggu, 01 Maret 2026 – 21:58 WIB
Charles Honoris Ajak Warga Cengkareng Awasi Distribusi Makan Bergizi Gratis - JPNN.COM
Charles Honoris. Foto: dok jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menggelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi warga di Jalan Jaya Raya, Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Minggu (1/3).

Kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman masyarakat mengenai mekanisme dan manfaat jangka panjang dari program nasional tersebut.

Charles mengatakan sosialisasi itu bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tujuan, mekanisme pelaksanaan, serta manfaat program MBG.

Baca Juga:

“Kualitas gizi masyarakat menjadi fondasi penting dalam pembangunan bangsa. Bangsa yang besar harus ditopang oleh sumber daya manusia yang sehat dan memiliki kondisi gizi yang baik sejak usia dini,” kata Charles dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Ia menekankan DPR RI berkomitmen mengawal pelaksanaan program agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung lahirnya generasi muda Indonesia yang sehat dan berkualitas.

“Pemenuhan gizi yang optimal tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kemampuan belajar dan produktivitas generasi penerus di masa depan,” ucapnya.

Baca Juga:

Charles juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung sekaligus mengawasi pelaksanaan program di lapangan.

Partisipasi warga dinilai penting untuk memberikan masukan, menyampaikan aspirasi, hingga melaporkan kendala yang mungkin terjadi agar program terus diperbaiki dan disempurnakan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menggelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jalan Jaya Raya, Cengkareng Barat, Jakbar, Minggu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   sosialisasi program Makan Bergizi Gratis  sosialisasi program MBG  Cengkareng  Charles Honoris 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp