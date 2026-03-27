Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
Lifestyle - Perempuan

Charles & Keith Merilis Koleksi Kapsul 2026: Terinspirasi dari Suasana Senja

Jumat, 27 Maret 2026 – 14:37 WIB
Koleksi terbaru dari Charles & Keith. Foto: C&K

jpnn.com, JAKARTA - Charles & Keith menghadirkan koleksi kapsul edisi 2026 yang menitikberatkan pada ketenangan, kehangatan, dan makna kebersamaan.

Lewat pendekatan desain lembut dan tegas yang terinspirasi dari suasana senja dan detail geometris khas arsitektur Timur Tengah.

Koleksi mengusung palet warna netral yang diperkaya aksen burgundy, champagne, dan teal.

Perpaduan warna tersebut dipertegas lewat permainan tekstur, termasuk elemen anyaman dan sentuhan material satin yang mendominasi sejumlah produk. 

Hasilnya, tampilan yang sederhana dan tetap berkarakter.

Sorotan utama hadir pada lini tas yang mengedepankan siluet feminin terstruktur.

Model seperti Eilian Satin Braided Top Handle Bag tampil dengan detail pegangan anyam yang memberi kesan elegan.

Sementara itu, Taisia Satin Chain-Strap Envelope Bag menawarkan desain lebih modern melalui aksen rantai metal yang clean.

TAGS   koleksi 2026  Charles & Keith  koleksi Charles & Keith  aksesori   tas 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp