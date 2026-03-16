Charlie Puth dan Hikaru Utada Hasilkan Lagu Dwibahasa

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi asal Amerika Serikat, Charlie Puth berkolaborasi dengan Hikaru Utada lewat single terbaru yang berjudul Home.

Lagu tersebut dirilis melalui Atlantic Records dengan official video yang digarap oleh sutradara Hunter Moreno.

"Lagu ‘Home’ ditulis untuk sahabat terbaikku, istriku, dan calon ibu dari anak pertama kami. Brooke telah mengubah hidupku menjadi lebih baik, dan memberikan perspektif baru tentang mengapa dan di mana aku berada di dunia ini. Semuanya menjadi masuk akal bersamanya,” ungkap Charlie Puth.

Pria berusia 34 tahun itu mengatakan berkolaborasi dengan salah satu artis favorit, Hikaru Utada merupakan sebuah kehormatan dan anugerah.

Menurut Charlie Puth, Hikaru Utada berhasil memperindah lagu Home.

"Dia memberikan kedalaman dan keindahan pada lagu ini yang sangat indah. Dia luar biasa! Kuharap kalian semua menikmatinya seperti aku menikmati proses pembuatannya," jelasnya.

Hikaru Utada menjelaskan, momen ketika pertama kali mendengar demo Home.

Menurutnya, ini merupakan lagu yang sangat personal bagi Charlie Puth karena berasal dari hati.