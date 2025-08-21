Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Chat Minta Uang ke Reza Gladys Terbongkar, Nikita Mirzani Mengaku Cuma Bercanda

Kamis, 21 Agustus 2025 – 16:35 WIB
Chat Minta Uang ke Reza Gladys Terbongkar, Nikita Mirzani Mengaku Cuma Bercanda - JPNN.COM
Nikita Mirzani dalam sidang kasus dugaan pengancaman dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Kamis (21/8). Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com - Selebritas Nikita Mirzani kembali dihadirkan dalam sidang kasus dugaan pengancaman dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Kamis (21/8).

Dalam sidang kali ini, Nikita Mirzani hadir sebagai saksi dalam sidang asistennya, Ismail Marzuki alias Mail. 

Salah satu kesaksian Nikita Mirzani yakni terkait percakapan WhatsApp yang secara eksplisit menyebut dirinya menginginkan uang.

Baca Juga:

Kesaksian tersebut disampaikan Nikita Mirzani sebagai respons pertanyaan Jaksa soal pertemuan antara Dokter Oky dan Reza Gladys.

"Saksi Nikita bilang, 'Aku, kan, mau duitnya saja,'" kata JPU menunjukkan isi chat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

Pada momen tersebut, janda tiga anak itu menjelaskan pernyataannya soal ingin uangnya saja sekadar candaan belaka.

Baca Juga:

Isi percakapan pesan itu lantas dilanjutkan dengan pembahasan soal uang tutup mulut agar tidak lagi mengganggu.

Dikonfirmasi kembali oleh JPU mengenai pernyataan tersebut, Nikita menjelaskan pembicaraan itu tidak serius.

Nikita Mirzani kembali dihadirkan dalam sidang kasus dugaan pengancaman dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nikita Mirzani  Reza Gladys  Sidang Nikita Mirzani  Pencucian Uang 
BERITA NIKITA MIRZANI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp