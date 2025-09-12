Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Chatbot Berbasis NLP, Solusi Inovatif yang Bikin Layanan Bisnis Makin Praktis

Jumat, 12 September 2025 – 14:56 WIB
Chatbot Berbasis NLP, Solusi Inovatif yang Bikin Layanan Bisnis Makin Praktis - JPNN.COM
Perusahaan penyedia layanan infrastruktur digital, Sprint Asia Technology menghadirkan chatbot dengan kapabilitas NLP yang dilatih untuk memahami konteks lokal, bahasa Indonesia sehari-hari dan pola tanya khas pelanggan. Foto: Dokumentasi Sprint Asia

jpnn.com, JAKARTA - Penggunaan chatbot untuk bisnis di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

DailySocial dan IDC Indonesia melaporkan lebih dari 60 persen perusahaan di Indonesia telah mengadopsi chatbot sebagai bagian dari strategi layanan pelanggan mereka, terutama di sektor e-commerce, perbankan dan telekomunikasi.

WhatsApp menjadi kanal utama integrasi chatbot, mengingat penetrasi aplikasinya yang tinggi di Indonesia.

Baca Juga:

Angka tersebut menunjukkan chatbot telah menjadi alat penting dalam mendukung efisiensi dan skala layanan pelanggan di berbagai lini industri di Indonesia, selain tren.

Namun kenyataannya, tak sedikit pelanggan yang justru frustrasi lantaran jawaban robot terasa kaku, tidak nyambung, dan tak menyelesaikan masalah.

Padahal, kecepatan dan keakuratan layanan adalah hal mutlak dalam lanskap digital saat ini.

Baca Juga:

Sayangnya, sebagian besar chatbot yang digunakan hanya mengandalkan alur pilihan (decision tree) dan kata kunci statis.

Akibatnya, pertanyaan dasar seputar jam operasional, pengiriman atau kebijakan pengembalian justru dijawab dengan informasi yang tidak relevan.

Sprint Asia Technology menghadirkan chatbot berbasis NLP yang dilatih memahami konteks lokal, bahasa Indonesia sehari-hari dan pola tanya khas pelanggan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   chatbot  NLP  Bisnis  industri  Sprint Asia Technology  pelanggan  digital 
BERITA CHATBOT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp