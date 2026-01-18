ChatGPT Bakal Dipasangi Iklan, Termasuk yang Berlangganan

Minggu, 18 Januari 2026 – 23:03 WIB

jpnn.com, JAKARTA - OpenAI bersiap memasuki babak baru dalam monetisasi kecerdasan buatan.

Perusahaan mengumumkan rencana uji coba penayangan iklan di ChatGPT yang akan dimulai dalam beberapa minggu ke depan.

Langkah itu menandai perubahan penting pada chatbot AI yang selama ini dikenal minim distraksi komersial.

Uji coba iklan akan ditujukan kepada pengguna dewasa di Amerika Serikat yang menggunakan ChatGPT versi gratis dan paket berlangganan Go.

Iklan akan muncul di bawah percakapan pengguna, terpisah dari jawaban chatbot.

OpenAI menegaskan iklan tidak akan memengaruhi respons ChatGPT.

Baca Juga: OpenAI Mengumumkan ChatGPT Search Bisa Diakses Oleh Seluruh Pengguna

“Iklan akan diberi label dengan jelas dan dipisahkan dari jawaban organik,” tulis OpenAI dalam unggahan blog resminya.

Guna menjaga pengalaman pengguna, OpenAI menyatakan iklan tidak akan ditampilkan saat percakapan menyentuh topik sensitif, seperti kesehatan, kondisi mental, atau isu politik terkini.