Chatib Basri Datangi Istana Bertemu Prabowo, Ada Luhut, Bahas Apa?

Selasa, 09 Juni 2026 – 17:23 WIB

jpnn.com - Eks Menteri Keuangan Chatib Basri mendatangi Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/6) sore.

Chatib mengatakan dirinya dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk hadir dalam pertemuan.

“Mau ketemu kan. Iya (sama presiden),” ucap Chatib kepada wartawan.

Walau begitu, Chatib enggan menjelaskan agenda pertemuan dan isu yang akan dibahas bersama Prabowo.

“Tanya pak luhut. Itu ada,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menuturkan pertemuan dengan Prabowo untuk melaporkan hasil DEN.

“Kami melaporkan apa aja tiap Dewan Ekonomi tiap bulan atau tiap 5 minggu gitu,” tuturnya.

Luhut menegaskan bahwa ekonomi Indonesia saat ini masih dalam kondisi bagus meski saat ini rupiah melemah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot.