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JPNN.com - Ekonomi

Chatib Basri Ingatkan Prabowo Soal Risiko Kenaikan Harga karena Rupiah Melemah

Rabu, 10 Juni 2026 – 12:44 WIB
Chatib Basri Ingatkan Prabowo Soal Risiko Kenaikan Harga karena Rupiah Melemah - JPNN.COM
Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri di Istana Negara, Jakarta Pusar, pada Selasa (9/6). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri mengingatkan terkait risiko kenaikan harga akibat pelemahan rupiah.

Menurut dia, hal itu perlu menjadi perhatian pemerintah, terutama karena dampaknya dapat dirasakan langsung oleh kelompok masyarakat tertentu.

"Satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari kelemahan rupiah," ucap Chatib di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/6).

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Dia menyampaikan pentingnya menjaga kepercayaan publik dan pelaku ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Salah satu upaya yang dinilai dapat memperkuat kepercayaan tersebut adalah melalui pelaksanaan efisiensi anggaran dan optimalisasi program-program prioritas pemerintah.

"Salah satunya adalah langkah-langkah yang dilakukan di dalam efisiensi anggaran, termasuk salah satu di antaranya di dalam kaitan dengan MBG," kata dia.

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Sementara itu, Anggota DEN Firman Hidayat menyampaikan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini tetap kuat dan jauh lebih baik dibandingkan saat krisis ekonomi 1998.

Menurutnya, sejumlah indikator makro menunjukkan ketahanan ekonomi nasional yang terjaga, didukung oleh kondisi korporasi dan sektor perbankan yang sehat.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri mengingatkan Presiden Prabowo terkait risiko kenaikan harga akibat pelemahan rupiah.

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TAGS   Chatib Basri  Prabowo  Presiden Prabowo  Rupiah Melemah  Dewan Ekonomi Nasional 
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