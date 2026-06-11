Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Chatib Basri: Pertumbuhan Bisnis Kini Bergantung kepada Produktivitas

Kamis, 11 Juni 2026 – 09:37 WIB
Chatib Basri: Pertumbuhan Bisnis Kini Bergantung kepada Produktivitas - JPNN.COM
Chatib Basri, 2013. Foto: Adek Berry/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Ekonom senior Chatib Basri menyoroti dinamika ekonomi global serta implikasinya terhadap strategi pertumbuhan korporasi.

Hal tersebut disampaikan dalam Grab Business Forum 2026 bertema “The Next Chapter: Scale Smarter, Execute Faster” di Jakarta, baru-baru ini.

Memasuki semester kedua tahun 2026, dunia usaha bergerak dalam lanskap yang makin kompleks.

Baca Juga:

Ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga energi, tekanan rantai pasok, integrasi teknologi, hingga perilaku konsumen yang selektif menuntut perusahaan untuk tumbuh lebih cerdas dan disiplin.

Chatib menekankan perusahaan tidak lagi dapat mengandalkan faktor pertumbuhan tradisional, seperti biaya modal rendah atau tenaga kerja murah.

Kini, pertumbuhan bisnis akan ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam meningkatkan produktivitas dan membangun ketahanan agar tetap adaptif.

Baca Juga:

Dalam forum tersebut, Chatib menekankan perlunya perusahaan untuk cermat dalam setiap langkahnya, mulai dari investasi teknologi hingga keputusan operasional.

Dia juga menegaskan pentingnya efisiensi dalam penggunaan aset perusahaan.

Ekonom senior Chatib Basri menyoroti dinamika ekonomi global serta implikasinya terhadap strategi pertumbuhan korporasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Chatib Basri  Ekonomi global  ekonom  Ekonomi 
BERITA CHATIB BASRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp