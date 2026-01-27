Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Chef dari Prancis Jadi Sukarelawan di Dapur Umum Longsor Cisarua

Selasa, 27 Januari 2026 – 16:25 WIB
Chef dari Prancis Jadi Sukarelawan di Dapur Umum Longsor Cisarua - JPNN.COM
Chef asal Prancis David Cailleba jadi sukarelawan di dapur umum posko pengungsian korban longsor Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (27/1). Foto: sources for jpnn

jpnn.com - ADA yang tak biasa di dapur umum posko pengungsian korban longsor di Pasirkuning, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.

Seorang juru masak atau chef bule tampak ikut terlibat dalam proses memasak makanan untuk para pengungsi. 

Chef tersebut bernama David Cailleba asal Prancis.

David menjadi sukarelawan di dapur umum selama operasi pencarian korban terdampak tanah longsor.

Saat ditemui di dapur umum, chef David baru saja menyelesaikan masakan untuk menu sarapan. 

Ia bersosialisasi tanpa canggung dengan rekan sesama sukarelawan yang didominasi perempuan. 

David menuturkan, ini merupakan pengalaman pertamanya terlibat dalam aksi sosial di tengah masyarakat.

"Ya, ini pengalaman pertama jadi sukarelawan. Masyaallah luar biasa sekali," kata David di dapur umum, Selasa (27/1).

Bule Prancis itu menjadi sukarelawan di dapur umum posko pengungsian korban longsor Cisarua KBB.

