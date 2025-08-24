Chef Steby Rafael Tantang Masyarakat Ciptakan Resep Dessert di Kompetisi Masak Daring

Minggu, 24 Agustus 2025 – 17:29 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Chef muda ternama Steby Rafael menjadi juri utama kompetisi memasak daring berskala nasional.

Kompetisi tersebut menantang kreativitas masyarakat dalam membuat hidangan penutup atau dessert.

Kompetisi bertema 'Merah Bikin Manis' tersebut terbuka untuk umum dan berlangsung sejak 8 Juli hingga 15 Oktober 2025.

Chef Steby akan menilai langsung kreativitas para peserta, mulai dari ide resep, teknik memasak, hingga presentasi akhir dari hidangan yang dibuat.

Dalam ajang ini, para peserta ditantang menciptakan resep dessert, bisa berupa makanan ataupun minuman yang didominasi oleh sentuhan warna merah dan rasa manis.

Salah satu syarat utamanya adalah proses pembuatan wajib menggunakan minimal satu produk Cosmos, seperti blender, oven, food processor ataupun cookware tipe apa pun.

"Kami berharap dapat mendorong lebih banyak orang untuk bereksperimen di dapur. Hal ini seiring perjalanan perusahaan ke-49 di Indonesia," ujar Product Dept. Head PT. Star Cosmos, Ali Mulia, Minggu (24/8).

Dia menyampaikan seluruh proses memasak harus direkam dalam format video berdurasi maksimal 5 menit, kemudian diunggah ke platform media sosial, seperti Instagram, TikTok atau Facebook.