JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Chelsea Bantai Barcelona 3-0 di Liga Champions, Enzo Maresca: Ini Kemenangan Besar

Rabu, 26 November 2025 – 07:55 WIB
Pelatih Chelsea Enzo Maresca. ANTARA/HO-Chelsea FC/am.

jpnn.com - JAKARTA - Chelsea membantai Barcelona dengan skor telak 3-0 pada pertandingan kelima fase liga Liga Champions di Stadion Stamford Bridge, London, Inggris, Rabu (26/11) dini hari WIB.

Pada pertandingan ini Chelsea mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Jules Kounde ditambah gol Estevao dan Liam Delap.

Sebelumnya, Barcelona sempat bermain 10 orang sejak menit ke-44 setelah bek Ronald Araujo diusir wasit karena menerima kartu kuning kedua.

Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Champions dengan 10 poin dari lima pertandingan, sebaliknya Barcelona turun ke posisi 15 dengan tujuh poin.

Pelatih Chelsea Enzo Maresca mengungkapkan sukacita seusai timnya berhasil menekuk Barcelona.

Maresca mengatakan ini merupakan kemenangan besar bagi Chelsea karena mengalahkan tim sekelas Barcelona.

"Tidak ada yang berubah dalam hal tim kami dan apa yang bisa kami capai. Bahkan ketika 11 lawan 11, kami merasa senang karena level permainan kami bagus," jelas Maresca dikutip dari laman resmi UEFA, Rabu (26/11).

"Barcelona nyaman saat menguasai bola, tetapi sebaliknya mereka tidak begitu nyaman. Kami berkonsentrasi pada penguasaan bola dan selalu berusaha menciptakan peluang," tambah dia.

Chelsea membantai Barcelona dengan skor telak 3-0 pada pertandingan kelima fase liga Liga Champions. Enzo Maresca anggap kemenangan besar.

