Chelsea Menyiapkan Dana Besar untuk Memboyong Garnacho dari MU

jpnn.com - JAKARTA - Chelsea terus berupaya mendapatkan Aljandro Garnacho dari Manchester. The Blues bahkan dikabarkan menyiapkan dana 40 juta pound atau sekitar Rp 882 miliar untuk memboyong Alejandro Garnacho dari sesama klub Liga Inggris itu pada bursa transfer pemain musim panas ini.

Dilansir dari cuitan jurnalis asal Italia Fabrizio Romano, Kamis, Chelsea dan MU hingga kini terus berkomunikasi mengenai transfer Garnacho.

Setelah siap menggelontorkan dana hingga 40 juta pound, Chelsea kini menunggu MU memberi lampu hijau untuk mewujudkan kepindahan pemain asal Argentina tersebut.

Sebelumnya dilaporkan Garnacho hanya ingin pindah ke Chelsea dan tidak mau mengambil opsi ke klub lain, termasuk menolak kesempatan bergabung dengan raksasa Liga Jerman Bayern Muenchen beberapa waktu lalu.

Pemain berusia 21 tahun itu menjadi salah satu penggawa yang dipersilakan meninggalkan MU pada bursa transfer musim panas ini oleh Pelatih Kepala Manchester United Ruben Amorim.

Pada dua pertandingan pertama Manchester United di ajang Liga Inggris, Garnacho sama sekali tidak dilibatkan dengan tim, baik menjadi sebelas pertama ataupun duduk di bangku cadangan.

Selama membela Manchester United, Garnacho telah tampil sebanyak 144 penampilan pada berbagai ajang dan dia mampu menyumbangkan total 26 gol serta 22 assist dari total 8.359 menit bermain. (antara/jpnn)