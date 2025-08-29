Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Chelsea & MU Akhirnya Menyepakati Transfer Garnacho

Jumat, 29 Agustus 2025 – 08:30 WIB
Chelsea & MU Akhirnya Menyepakati Transfer Garnacho - JPNN.COM
Pemain muda Manchester United Alejandro Garnacho (ANTARA/X/FabrizioRomano)

jpnn.com - JAKARTA - Keinginan Alejandro Garnacho untuk bermain di Chelsea tampaknya akan segera terwujud.

Chelsea dan Manchester United dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk transfer pemain sayap muda Argentina itu.

Kesepakatan ini diperkirakan rampung sebelum jendela transfer Premier League ditutup pada 1 September.

Baca Juga:

Kesepakatan itu menjadi salah satu transaksi besar antarklub rival di Liga Inggris.

Menurut laporan pakar transfer Fabrizio Romano pada Jumat, kedua klub Liga Inggris itu menyepakati biaya transfer sebesar 40 juta pound (Rp 884 miliar), lebih rendah dari permintaan awal MU senilai 50 juta pound (Rp 1,10 triliun).

Negosiasi sempat alot, tetapi kesepakatan dicapai setelah diskusi intensif.

Baca Juga:

Pemain itu sendiri telah menyetujui kontrak dengan Chelsea hingga 2032.

Pemain berusia 21 tahun itu telah menjadi target utama Chelsea sejak Januari lalu, meskipun tawaran awal dari klub London Utara itu gagal terealisasi.

Chelsea dan Manchester United dikabarkan telah menyepakati transfer Alejandro Garnacho.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Alejandro Garnacho  Manchester United  Chelsea  Transfer Pemain  Bursa Transfer 
BERITA ALEJANDRO GARNACHO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp