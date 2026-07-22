Chelsea Rekrut Morgan Rogers dari Aston Villa

jpnn.com - JAKARTA - Chelsea resmi merekrut gelandang Morgan Rogers dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer musim panas ini.

Chelsea, dikutip dari laman resmi klub, Rabu (22/7), mengikat Morgan Rogers dengan kontrak panjang berdurasi tujuh tahun atau hingga musim panas musim 2032/2033.

Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan Chelsea untuk mengikuti kegiatan pramusim skuad asuhan Xabi Alonso itu menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

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Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluar biaya mencapai 117 juta poundsterling atau sekira Rp2,8 triliun untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini.

"Saya sangat antusias. Bagi saya, Chelsea adalah klub terbesar di London dan sebuah klub yang selalu saya kagumi sejak kecil," ujar Rogers setelah resmi diperkenalkan Chelsea.

Pemain berusia 23 tahun tersebut sudah tidak sabar untuk memulai perjalanannya bersama Chelsea.

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"Saya sangat antusias dengan proyek bersama manajer baru, para pemain yang kita miliki, dan arah tujuan klub ini. Itulah alasan saya berada di sini, dan saya tidak sabar untuk segera memulainya," ungkapnya.

Rogers bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League.