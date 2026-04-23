Chelsea Resmi Pecat Rosenior dari Kursi Pelatih

jpnn.com - JAKARTA - Klub Inggris Chelsea pada Rabu (22/4) resmi memecat Liam Rosenior dari kursi pelatih.

Pemecatan dilakukan setelah rentetan hasil buruk yang diderita klub asal London, Inggris, itu.

Chelsea dalam lamannya, Kamis (23/4), mengucapkan terima kasih kepada Rosenior yang telah bekerja keras selama menjadi bagian dari The Blues sejak awal tahun ini.

Setelah memecat Rosenior, Chelsea menunjuk Calum McFarlane sebagai pelatih interim hingga akhir musim untuk mengejar kompetisi Eropa musim depan dan gelar Piala FA.

The Blues berusaha mencari pengganti jangka panjang Rosenior yang dipercaya sebagai pelatih kepala sejak 8 Januari 2026 menggantikan Enzo Maresca.

Pelatih berkebangsaan Inggris itu melalui 23 pertandingan dan rata-rata 1,52 poin per laga, membawa The Blues ke babak 16 besar Liga Champions sebelum disingkirkan Paris Saint-Germain.

Lima kekalahan berturut-turut dalam pertandingan Liga Inggris membuat peluang Chelsea lulus ke Liga Champions makin menipis musim depan sehingga Rosenior dipecat The Blues. (antara/jpnn)