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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Chelsea vs AC Milan Batal Berlabel Piala Presiden Supermatch 2026

Selasa, 28 Juli 2026 – 17:41 WIB
Chelsea vs AC Milan Batal Berlabel Piala Presiden Supermatch 2026 - JPNN.COM
Ilustrasi promosi laga Chelsea melawan AC Milan di Jakarta. Foto: X/@NineSportInc_

jpnn.com - Laga persahabatan Chelsea melawan AC Milan di Jakarta dipastikan tidak akan menggunakan tajuk Piala Presiden Supermatch 2026.

CEO Nine Sport Inc sekaligus promotor, yakni Arif Putra Wicaksono mengungkapkan rencana tersebut batal setelah pihaknya dan Sekretariat Kabinet tidak mencapai kesepakatan pada tahap akhir.

"Sekitar dua bulan lalu sempat ada pembahasan agar pertandingan ini menjadi bagian dari rangkaian Piala Presiden Super Match."

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"Ada beberapa hal yang belum mencapai kesepakatan di antara para pihak, akhirnya diputuskan event ini berjalan secara mandiri," ujar Arif.

Chelsea dan AC Milan akan menjalani laga persahabatan di Jakarta pada Sabtu (8/8/2026) mendatang.

Pertandingan akbar tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, sebagai bagian dari persiapan kedua tim menyambut musim 2026/27.

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PSSI juga memberikan dukungan penuh terhadap laga ini dengan menyiapkan perangkat pertandingan, termasuk wasit yang akan bertugas.

Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan pihaknya mendukung penuh penyelenggaraan laga tersebut demi memenuhi antusiasme pencinta sepak bola di Tanah Air.

Laga persahabatan Chelsea melawan AC Milan di Jakarta akhirnya urung menggunakan tajuk Piala Presiden Super Match 2026, Sabtu (8/8) mendatang

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TAGS   Chelsea vs AC Milan  Chelsea  AC Milan  Jadwal Chelsea vs AC Milan  Nine Sport 
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