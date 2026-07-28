Chelsea Vs AC Milan ke Indonesia, Promotor Ingin Bawa Para Bintang Terbaik

jpnn.com - Indonesia kembali menjadi destinasi klub-klub besar Eropa untuk menjalani tur pramusim setelah dipastikan akan kedatangan Chelsea dan AC Milan.

CEO Nine Sport Inc sekaligus promotor, yakni Arif Putra Wicaksono mengaku senang Indonesia kembali mendapat kepercayaan menjadi salah satu tujuan tur klub-klub elite Eropa.

Klub Eropa terakhir yang datang ke Indonesia ialah AS Roma pada 2015.

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Karena itu, Nine Sport ingin memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin mengingat Chelsea dan AC Milan memiliki basis penggemar yang sangat besar di Tanah Air.

"Kami di Nine Sport merasa sangat bangga karena kembali berhasil mendatangkan klub-klub Eropa ke Jakarta setelah lebih dari satu dekade."

"Pertandingan ini bukan hanya mempertemukan dua klub besar, tetapi juga akan disiarkan ke 70 negara. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya rebranding Indonesia setelah sekian lama tidak menjadi tujuan tur klub-klub besar Eropa," ujar Arif.

Antusiasme penggemar untuk menyaksikan laga Chelsea melawan AC Milan pun cukup tinggi.

Apalagi, kedua tim diperkirakan membawa sejumlah pemain bintang, seperti Cole Palmer, Joao Pedro, hingga Luka Modric.