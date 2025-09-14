Chelsea vs Brentford: Gol Carvalho Buyarkan Kemenangan The Blues

jpnn.com - JAKARTA - Laga Brentford vs Chelsea pada pekan keempat Liga Inggris di Stadion Gtech Community, London, Minggu dini hari WIB, berakhir imbang 2-2. Gol dari Fabio Carvalho membuyarkan kemenangan Chelsea atas Brentford.

Pada pertandingan ini Brentford sempat unggul melalui Kevin Schade, sedangkan Chelsea membalikkan keadaan berkat Cole Palmer dan Moises Caicedo, demikian catatan Premier League.

Hasil imbang ini membuat Chelsea berada di peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan delapan poin dari empat pertandingan, sedangkan Brentford menempati posisi 12 dengan empat poin.

Secara statistik, Chelsea unggul dibanding Brentford dengan 67 persen penguasaan bola dan melepaskan 16 tendangan yang enam di antaranya tepat sasaran.

Meskipun begitu, Brentford dapat unggul terlebih dahulu melalui gol yang dicetak Kevin Schade setelah menerima umpan dari Jordan Henderson. Skor berubah menjadi 1-0 pada menit 35.

Timnya tertinggal satu gol terlebih dahulu membuat Pelatih Chelsea Enzo Maresca melakukan tiga pergantian pemain langsung pada jeda. Maresca memasukkan Tyrique George, Reece James dan Marc Cucurella.

Pergantian yang dilakukan oleh Maresca membuahkan hasil karena Chelsea mampu menyamakan kedudukan pada menit 61 melalui gol yang dicetak oleh Cole Palmer yang memanfaatkan umpan Joao Pedro. Skor berubah menjadi 1-1.

Brentford merespons dan hampir kembali unggul, andai tendangan yang dilepaskan oleh Schade tak dapat dihentikan Kiper Chelsea Roberto Sanchez yang melakukan penyelamatan.