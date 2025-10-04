Chelsea vs Liverpool di Liga Inggris: Enzo Maresca Sebut The Reds Lawan Tangguh

jpnn.com - JAKARTA - Laga Chelsea vs Liverpool dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Stadion Stamford Bridge, London, pada Sabtu (4/10) malam nanti. Pelatih Chelsea Enzo Maresca menganggap Liverpool sebagai lawan yang tangguh.

"Saya tidak berpikir sekarang adalah waktu terbaik untuk menghadapi Liverpool. Itu selalu pertandingan yang sulit, karena mereka tetap tim besar," kata pelatih asal Italia itu dalam konferensi pers menjelang laga yang dilansir The Mirror, Jumat (3/10).

Dua kekalahan beruntun The Reds dalam sepekan terakhir, memperlihatkan adanya celah dalam tim yang dilatih Arne Slot tersebut.

Meski demikian, Enzo Maresca menegaskan hal itu tidak membuat laga di Stamford Bridge lebih mudah. Maresca menilai setiap tim bisa saja menunjukkan kerentanan, termasuk Liverpool.

"Ada kerentanan pada setiap tim di dunia, bukan hanya Liverpool, tetapi bila sebuah tim selalu menang, maka mustahil mengejar mereka. Kini mereka kalah satu atau dua kali, itu menunjukkan kerentanan," ungkapnya.

Liverpool memulai musim dengan lima kemenangan beruntun, tetapi kemudian tumbang 0-1 dari Crystal Palace di Liga Inggris serta kalah dari Galatasaray di Liga Champions.

Sementara itu, Chelsea juga dalam kondisi sulit setelah menelan dua kekalahan beruntun di liga. Namun, kemenangan 1-0 atas Benfica di Liga Champions tengah pekan lalu memberi sedikit suntikan moral.

Situasi Chelsea makin rumit dengan badai cedera. Bek Levi Colwill, Wesley Fofana, dan Tosin Adarabioyo absen, ditambah gelandang bertahan Dario Essugo yang baru menjalani operasi paha.