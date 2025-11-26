Chemistry Lokal–Diaspora Menguat, Kepercayaan Diri Timnas Putri Indonesia Melonjak

jpnn.com - Timnas putri Indonesia menatap laga uji coba melawan Nepal dengan penuh kepercayaan diri.

Kapten Timnas putri Gea Yumanda menyebut kekompakan tim makin meningkat setelah dua bulan menjalani pemusatan latihan.

"Saya sangat excited. Saya senang dan menantikan pertandingan ini."

Baca Juga: Timnas Putri Indonesia Bakal Melawan Nepal Sebelum Tampil di SEA Games 2025

"Kami punya dua pertandingan, yakni melawan Nepal dan Taiwan," ujar pemain asal Batam itu.

Kekompakan Tim Jadi Modal Utama

Pesepak bola kelahiran 27 Juni 2006 itu menjelaskan bahwa tim sudah memahami pola permainan satu sama lain, baik pemain lokal maupun diaspora. Hal itu membuat atmosfer ruang ganti terasa makin solid.

Gea berharap kekompakan yang terbentuk dapat menjadi modal penting untuk bersaing di SEA Games 2025.

"Saya tidak membeda-bedakan antara kakak-kakak senior atau adik-adik junior. Kami adalah satu tim, di dalam maupun di luar lapangan."

"Saya berusaha memberikan semangat yang baik untuk tim, termasuk untuk adik-adik yang baru masuk Timnas senior," ujar Gea.