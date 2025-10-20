Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Dahlan Iskan

Cheng Li-wun

Oleh: Dahlan Iskan

Senin, 20 Oktober 2025 – 07:20 WIB
Cheng Li-wun - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Dua wanita terpilih sebagai pemimpin di dua negara Asia. Sanae Takaichi, terpilih sebagai ketua umum partai LDP di Jepang. Cheng Li-wun, baru saja terpilih sebagai ketua umum Koumintang --partai oposisi di Taiwan.

Takaichi, 62 tahun, hampir pasti akan menjadi perdana menteri Jepang. Bersejarah. Wanita pertama yang bisa jadi perdana menteri.

Cheng Li-wunCheng Li-wun dengan latar belakang foto Jenderal Chiang Kai-shek.--

Baca Juga:

Cheng Li-wun, 55 tahun, adalah capres Taiwan berikutnya.

Di Taiwan, dalam tiga kali Pilpres terakhir, capres Koumintang selalu kalah. Di Pilpres 2028 nanti giliran peluang menangnya besar.

Partai penguasa sekarang, Democratic Progressive Party (DPP) melemah. DPP tinggal memiliki 51 kursi dari 113 kursi parlemen. Presidennya memang masih DPP tetapi parlemennya dikuasai Koumintang --berkoalisi dengan partai kecil.

Baca Juga:

Di Pemda, dari enam kota besar DPP hanya menjadi wali kota di dua kota, bahkan dari 16 kota kecil DPP hanya memegang tiga kota saja. Selebihnya dikuasai grup Koumintang.

Di Pilpres enam tahun lalu capres Koumintang sebenarnya sudah di atas angin. Ketika tiba masa kampanye tiba-tiba meledak demo besar-besaran di Hongkong. Setahun penuh. Hampir tanpa ada hari yang tanpa demo.

Cheng Li-wun, 55 tahun, adalah capres Taiwan berikutnya. Dalam tiga kali Pilpres terakhir, capres Koumintang selalu kalah. Di Pilpres 2028 peluangnya besar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dahlan Iskan  Cheng Li-wun  Koumintang  Taiwan  Tiongkok  Disway  Disway hari ini 
BERITA DAHLAN ISKAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp