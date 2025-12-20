Cheria Holiday Perluas Akses Wisata Halal Lewat Kemitraan BSI

Sabtu, 20 Desember 2025 – 13:05 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Cheria Holiday menjalin kemitraan strategis dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk memperluas akses pembiayaan wisata halal bagi keluarga Indonesia.

Kerja sama ini memperkuat langkah Cheria Holiday dalam membangun ekosistem wisata halal yang inklusif dan berkelanjutan.

Kemitraan dengan BSI melengkapi kolaborasi Cheria Holiday dengan sejumlah bank syariah lainnya, seperti Bank Muamalat, OCBC Syariah, serta CIMB Niaga Syariah yang dijadwalkan menyusul.

Baca Juga: Cheria Holiday Imbau Publik Jeli Bedakan Agen Resmi dan Bodong

Sinergi multipihak tersebut ditujukan untuk memberikan kemudahan pembiayaan perjalanan wisata halal, umrah, dan haji sesuai prinsip syariah.

Dengan menggandeng BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, Cheria Holiday menegaskan posisinya sebagai operator wisata halal yang menyediakan solusi finansial fleksibel dan tidak terikat pada satu institusi keuangan.

Langkah ini diharapkan memperluas jangkauan layanan hingga ke berbagai daerah.

Baca Juga: Cheria Holiday Meramaikan Wisata Halal di Yogyakarta

Pendiri Cheria Holiday, Cheriatna, mengatakan kerja sama ini didedikasikan untuk memudahkan keluarga muslim Indonesia mewujudkan perjalanan yang ramah muslim.

“Kolaborasi strategis dengan bank-bank syariah yang memiliki ribuan jaringan cabang di seluruh Indonesia ini membuat produk wisata halal Cheria Holiday menjadi sangat mudah diakses,” ujar Cheriatna, Sabtu (20/12).