Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Cheria Holiday Perluas Akses Wisata Halal Lewat Kemitraan BSI

Sabtu, 20 Desember 2025 – 13:05 WIB
Cheria Holiday Perluas Akses Wisata Halal Lewat Kemitraan BSI - JPNN.COM
Cheria Holiday menggandeng BSI untuk memperluas akses pembiayaan wisata halal bagi keluarga Indonesia. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Cheria Holiday menjalin kemitraan strategis dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk memperluas akses pembiayaan wisata halal bagi keluarga Indonesia.

Kerja sama ini memperkuat langkah Cheria Holiday dalam membangun ekosistem wisata halal yang inklusif dan berkelanjutan.

Kemitraan dengan BSI melengkapi kolaborasi Cheria Holiday dengan sejumlah bank syariah lainnya, seperti Bank Muamalat, OCBC Syariah, serta CIMB Niaga Syariah yang dijadwalkan menyusul.

Baca Juga:

Sinergi multipihak tersebut ditujukan untuk memberikan kemudahan pembiayaan perjalanan wisata halal, umrah, dan haji sesuai prinsip syariah.

Dengan menggandeng BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, Cheria Holiday menegaskan posisinya sebagai operator wisata halal yang menyediakan solusi finansial fleksibel dan tidak terikat pada satu institusi keuangan.

Langkah ini diharapkan memperluas jangkauan layanan hingga ke berbagai daerah.

Baca Juga:

Pendiri Cheria Holiday, Cheriatna, mengatakan kerja sama ini didedikasikan untuk memudahkan keluarga muslim Indonesia mewujudkan perjalanan yang ramah muslim.

“Kolaborasi strategis dengan bank-bank syariah yang memiliki ribuan jaringan cabang di seluruh Indonesia ini membuat produk wisata halal Cheria Holiday menjadi sangat mudah diakses,” ujar Cheriatna, Sabtu (20/12).

Cheria Holiday menggandeng BSI untuk memperluas akses pembiayaan wisata halal bagi keluarga Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Cheria Holiday  Wisata Halal  BSI  Kolaborasi 
BERITA CHERIA HOLIDAY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp