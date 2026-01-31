Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Dahlan Iskan

Cherokee Marlaina

Oleh: Dahlan Iskan

Sabtu, 31 Januari 2026 – 07:08 WIB
Cherokee Marlaina - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Agak mendadak: kita harus mulai lebih mengenal Kanada. Semua negara mulai membicarakan negara itu.

Kanada sendiri terus membuat langkah baru: agar tidak bergantung ke Amerika Serikat lagi.

Cherokee MarlainaIlustrasi Marlaina Danielle Smith and Mark Carney.--

Baca Juga:

Dua hari lalu semua perdana menteri negara bagian dikumpulkan oleh perdana menteri negara federal: Mark Carney.

Temanya: menyamakan sikap dalam menghadapi perang dagang dengan Amerika.

Memperhatikan pertemuan itu fokus saya lebih pada Marlaina Danielle Smith: perdana menteri negara bagian Alberta.

Baca Juga:

Marlaina adalah ekonom yang jadi wartawan koran. Penulis. Host radio. Kini Marlaina berusia 54 tahun. Wajahnyi seperti tidak 100 persen bule, tetapi dia tercatat sebagai keturunan Ukraina.

Bukan itu yang menjadi perhatian saya. Ada yang lain: Alberta-nya itu sendiri. Benarkah Alberta dipakai Amerika untuk memecah belah Kanada.

Agak mendadak: kita harus mulai lebih mengenal Kanada. Semua negara mulai membicarakan negara itu yang ogah bergantung ke Amerika lagi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dahlan Iskan  Cherokee Marlaina  Kanada  Mark Carney  Amerika Serikat  minyak  Amerika  Disway  Disway hari ini 
BERITA DAHLAN ISKAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp