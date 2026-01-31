Cherokee Marlaina

jpnn.com - Agak mendadak: kita harus mulai lebih mengenal Kanada. Semua negara mulai membicarakan negara itu.

Kanada sendiri terus membuat langkah baru: agar tidak bergantung ke Amerika Serikat lagi.

Ilustrasi Marlaina Danielle Smith and Mark Carney.--

Dua hari lalu semua perdana menteri negara bagian dikumpulkan oleh perdana menteri negara federal: Mark Carney.

Temanya: menyamakan sikap dalam menghadapi perang dagang dengan Amerika.

Memperhatikan pertemuan itu fokus saya lebih pada Marlaina Danielle Smith: perdana menteri negara bagian Alberta.

Marlaina adalah ekonom yang jadi wartawan koran. Penulis. Host radio. Kini Marlaina berusia 54 tahun. Wajahnyi seperti tidak 100 persen bule, tetapi dia tercatat sebagai keturunan Ukraina.

Bukan itu yang menjadi perhatian saya. Ada yang lain: Alberta-nya itu sendiri. Benarkah Alberta dipakai Amerika untuk memecah belah Kanada.