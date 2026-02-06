Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Chery C5 CSH Melantai di IIMS 2026, Harga Rp 399,9 Juta

Jumat, 06 Februari 2026 – 20:47 WIB
Chery C5 CSH (Chery Super Hybrid). Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Chery Indonesia akhirnya meluncurkan Chery C5 CSH di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.

Model terbaru berbasis teknologi Chery Super Hybrid (CSH) itu dipasarkan dengan harga Rp399,9 juta.

Chery C5 CSH merupakan evolusi dari Omoda 5 yang kini berganti nama menjadi C5.

Dengan banderol tersebut, Chery tak hanya menawarkan teknologi elektrifikasi, tetapi juga performa dan fitur yang biasanya ditemui di segmen harga lebih tinggi.

Strategi harga agresif sekaligus mempertegas ambisi Chery memperluas pasar kendaraan hybrid di Indonesia.

Presiden Direktur Chery Group Indonesia, Zeng Shuo, menyebut C5 CSH dirancang khusus untuk kebutuhan konsumen lokal.

SUV diharapkan mampu menjadi solusi mobilitas yang efisien, bertenaga, dan tetap modern untuk penggunaan harian hingga perjalanan jarak jauh.

Dari sisi performa, Chery C5 CSH diklaim mampu berakselerasi dari 0–100 km/jam dalam waktu 7,7 detik.

