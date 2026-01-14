Chery Hadir Lebih Dekat kepada Warga Kota Kupang

Rabu, 14 Januari 2026 – 08:33 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Chery Indonesia membaca kebutuhan masyarakat Kota Kupang yang kondisi geografisnya menghadirkan tantangan khas bagi mobilitas harian, dengan meresmikan diler baru.

Chery Kupang adalah diler ke-72 secara nasional sekaligus showroom pertama di Kupang.

Kehadiran jaringan resmi itu menandai langkah strategis Chery untuk mendekatkan solusi mobilitas modern ke konsumen Nusa Tenggara Timur (NTT), wilayah dengan karakter jalan yang beragam.

“Kehadiran diler ini merupakan wujud komitmen kami menghadirkan solusi mobilitas modern, relevan, dengan smart value bagi konsumen di Nusa Tenggara Timur,” ujar Head of Brand and Marketing PT. Chery Sales Indonesia, Rifkie Setiawan, Rabu (14/1).

Berlokasi di Jl. Ahmad Yani No. 51, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, diler Chery Kupang berdiri di atas lahan 1.800 meter persegi dengan bangunan seluas 800 meter persegi.

Diler mengusung konsep 3S (Sales, Service, Spare Parts), sehingga konsumen dapat menikmati layanan penjualan, perawatan, hingga ketersediaan suku cadang resmi dalam satu atap.

Area showroom menampilkan empat unit display dari lini TIGGO Series hingga Chery J6.

Deretan tersebut merepresentasikan kekuatan utama Chery: pilihan powertrain yang lengkap, mulai dari mesin konvensional (ICE), plug-in hybrid (PHEV), hingga kendaraan listrik murni (EV), yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi geografis Kupang.