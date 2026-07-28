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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Chery Hadirkan Anggota Baru di GIIAS 2026, SUV Boxy Makin Banyak Pilihan

Selasa, 28 Juli 2026 – 07:00 WIB
Chery Hadirkan Anggota Baru di GIIAS 2026, SUV Boxy Makin Banyak Pilihan - JPNN.COM
Calon anggota baru Chery akan debut di GIIAS 2026. Foto: chery

jpnn.com, JAKARTA - Chery Indonesia mulai memancing rasa penasaran menjelang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Lewat unggahan siluet di media sosial, pabrikan asal China itu memberi sinyal kehadiran anggota baru keluarga J6 Series.

Meski belum mengungkap identitasnya, siluet tersebut memperlihatkan garis desain boxy yang selama ini menjadi ciri khas J6.

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Kehadiran model baru diperkirakan akan memperkuat lini SUV bergaya kotak Chery di pasar Indonesia.

Sejak meluncur, Chery J6 mendapat sambutan positif dan ikut meramaikan tren SUV boxy di segmen kendaraan elektrifikasi.

Desain yang unik dipadukan dengan posisi berkendara tinggi, kabin fungsional, ground clearance memadai, hingga kemampuan melintasi genangan menjadi daya tarik utama bagi konsumen.

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Melalui model terbarunya, Chery disebut akan menghadirkan pendekatan berbeda tanpa meninggalkan karakter khas J6.

Mobil diklaim menawarkan fleksibilitas lebih untuk mendukung perjalanan yang lebih jauh, sekaligus tetap mempertahankan desain dan pengalaman berkendara J6.

Chery Indonesia mulai memancing rasa penasaran menjelang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

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TAGS   Chery  SUV Boxy  chery giias 2026  Chery J6  otomotif  GIIAS 2026 
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